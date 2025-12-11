Veículos de Comunicação
Início Dourados

ENTREVISTA

Encontro Nacional de Capoeira começa hoje em Dourados

Jhonatan Xavier

Associação fundada por Mestre Guerreiro completa 40 anos em 2025 / Foto: Massa FM Dourados
O Programa Microfone Aberto esta quinta-feira (11) recebeu o professor de capoeira, Mestre Guerreiro, que em 2025 faz comemoração dupla, com os 75 anos de idade e os 40 anos da Associação de Capoeira Baiana, instituição fundada por ele em Dourados.

Para celebrar as datas, ele realiza o 18º Encontro Nacional de Confraternização e Vivência na Capoeira. Segundo ele a programação começa hoje (11) e seguem até o domingo, dia 14/12, com oficinas, rodas, palestras, apresentações culturais e trocas de saberes.

Algumas atividades têm número limitado de participantes. Segundo Mestre Guerreiro, são bem-vindos todos os capoeiristas, bem como as pessoas que não praticam, mas querem conhecer a capoeira.

Confira a entrevista na íntegra:

