Encontro Nacional de Capoeira começa hoje em Dourados

O Programa Microfone Aberto esta quinta-feira (11) recebeu o professor de capoeira, Mestre Guerreiro, que em 2025 faz comemoração dupla, com os 75 anos de idade e os 40 anos da Associação de Capoeira Baiana, instituição fundada por ele em Dourados.

Para celebrar as datas, ele realiza o 18º Encontro Nacional de Confraternização e Vivência na Capoeira. Segundo ele a programação começa hoje (11) e seguem até o domingo, dia 14/12, com oficinas, rodas, palestras, apresentações culturais e trocas de saberes.

Algumas atividades têm número limitado de participantes. Segundo Mestre Guerreiro, são bem-vindos todos os capoeiristas, bem como as pessoas que não praticam, mas querem conhecer a capoeira.

Confira a entrevista na íntegra: