Engenheiro civil morre após colidir carro contra caminhão na BR-267

Kátia Kuratone

Devido ao violento impacto, o carro ficou completamente destruído. Igor era morador em Aparecida do Taboado. (Foto: Jornal da Nova)
Um acidente ocorrido na noite de segunda-feira (20), na BR-267, próximo a Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina, terminou na morte do engenheiro civil Igor Santos Vougado, de 32 anos.

Segundo informações do Jornal da Nova, a vítima seguia em um carro de passeio que acabou colidindo frontalmente contra um caminhão. Devido ao violento impacto, o carro ficou completamente destruído. Igor era morador em Aparecida do Taboado.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros Militar de Nova Casa Verde foram acionadas, mas ao chegarem no local, apenas puderam constatar o óbito da vítima, segundo informações do Jornal da Nova.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

