Engepar é destaque no desenvolvimento de Dourados

O quadro “Vitrine de Negócios” desta segunda-feira (2/6) recebeu Carlos Clementino Moreira Filho, diretor-presidente da Engepar. Ele falou sobre a trajetória da empresa na cidade, os investimentos em moradia e infraestrutura que tem contribuindo para o desenvolvimento local.

Engenheiro Civil formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – USP e diretor-presidente da Engepar Engenharia e Participações, Carlos nasceu em São Paulo, morou em Londrina e teve sua formação acadêmica em São Paulo (SP). Além de SP, trabalhou em Brasília (DF) e posteriormente em Campo Grande (MS), onde fundou a Engepar em 1996.

A empresa trabalha há mais de vinte anos com serviços de engenharia e incorporação, realizando obras de rodovias, linhas de transmissão de energia, indústrias e todo tipo de infraestrutura; serviços que demandam profissionalismo, ética e desempenho.

Em maio deste ano a Engepar recebeu uma homenagem da Câmara Municipal de Dourados, em reconhecimento à sua relevante contribuição para o desenvolvimento da cidade. Com atuação nacional em diversos segmentos da engenharia, a Engepar destina os resultados de seus empreendimentos a projetos que agregam valor para além do lucro — com foco em impactar positivamente seus parceiros e a comunidade onde está inserida.

Em Dourados, está localizado o projeto mais emblemático da empresa, iniciado por volta de 2010, com o objetivo de promover a recuperação urbanística da região sudoeste da cidade. Na época, a área localizada após o vale do Córrego Água Boa encontrava-se isolada e em processo avançado de degradação urbana. A partir do ponto mais alto de Dourados, próximo ao centro e cruzando a BR-463, a Engepar lançou o bairro Villa Toscana, o primeiro de uma série de empreendimentos. Hoje, a região conta com aproximadamente 6 mil famílias, o que representa cerca de 7,2% da população da cidade. Ao todo, já foram entregues 35 empreendimentos imobiliários no local.

Confira a entrevista na íntegra: