Início Dourados

ENTREVISTA

Engepar inova em Dourados com Torino Condomínio Clube

Jhonatan Xavier

Marco Menegazo é diretor executivo da Engepar / Foto: Rádio Massa FM Dourados
A Região da Vila Toscana é uma das que mais crescem em Dourados e a Engepar está prestes a inaugurar mais um empreendimento, o Torino Condomínio Clube. O diretor executivo da Engepar, Marco Menegazo, foi o entrevistado do “Vitrine de Negócios” desta quarta-feira (17) e falou mais sobre as novidades.

A empresa chegou à Dourados há 16 anos com o objetivo de criar mais do que casas, mas sim um bairro. “Agnete já deixou de chamar de bairro, é uma região, são de 18 a 20 mil pessoas residindo no local que está em pleno desenvolvimento na região sudoeste de Dourados”, explica Menegazo.

O Torino Condomínio Clube faz parte de uma esteira de lançamentos da Engepar. A diferença para os outros empreendimentos está no formato de condomínio clube, que agrega ainda mais segurança e lazer, rodando com os subsídios dos programas Minha Casa Minha Vida e Auxílio Moradia.

A região fica próximo ao centro da cidade e ainda vai ganhar praça, posto de combustível e outros investimentos.

Confira a entrevista na integra:

