ENTREVISTA

Engepar promove pré-lançamento da terceira fase do empreendimento Piemonte em Dourados

Kátia Kuratone

Em entrevista do quadro Vitrine de Negócios, os gerentes comerciais da Engepar, Wagner Demitri Junior e Otávio Cassimiro falaram sobre o pré-lançamento da terceira fase do Residencial Piemonte, em Dourados. (Foto: Raíssa Vitória)
Em entrevista do quadro Vitrine de Negócios, do Programa Microfone Aberto, os gerentes comerciais da Engepar, Wagner Demitri Junior e Otávio Cassimiro falaram sobre o pré-lançamento da terceira fase do Residencial Piemonte, em Dourados.

Os gerentes também destacam o sucesso das fases anteriores, a infraestrutura crescente da região sudoeste, Vila Toscana e as condições facilitadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

“A Engepar atua em Dourados há mais de 15 anos. A região sudoeste, onde fica a Vila Toscana, já abriga entre 6 e 7 mil famílias. Novas melhorias anunciadas: um ‘atacarejo’ (previsão para fevereiro) e um posto de gasolina cujas obras começaram em janeiro. A região conta com escolas, creches e postos de saúde”.

Sucesso do Piemonte

“A primeira fase do Piemonte com 90 unidades foi totalmente vendida em apenas um final de semana. A segunda fase com 150 unidades foi vendida em um mês. E agora teremos o lançamento da Terceira Fase, o Piemonte III, serão apenas 90 casas nesta nova fase. O lançamento oficial ocorrerá logo após o Carnaval agora, em fevereiro de 2026. Haverá condições promocionais para quem chegar primeiro, incluindo a possibilidade de entrada zerada por meio de descontos nas primeiras horas”.

Programa Minha Casa, Minha Vida

Os empreendimentos Piemonte e Torino estão inseridos na Faixa 2 do programa, oferecendo subsídios habitacionais e taxas facilitadas. “A parcela do imóvel tende a ser mais barata que o valor de um aluguel”.

Confira a entrevista:

