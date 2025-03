Entidades se unem por melhorias aos comércios da BR-163

Em prol dos comerciantes estabelecidos às margens da BR-163, diversas entidades representativas participaram de uma audiência pública realizada na Câmara Municipal de Dourados, na última sexta-feira (21). O evento, intitulado “BR-163: Concessão, Inadimplência e seus Impactos”, reuniu autoridades, empresários e membros da sociedade civil para discutir os desafios enfrentados devido à concessão da rodovia.

Antes da audiência, o presidente da Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (Faems), Alfredo Zamlutti, e o diretor de Operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, estiveram na Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced), onde se reuniram com os representantes da Aced e do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Dourados (Coded) para manifestar apoio às reivindicações da classe empresarial local.

Alfredo Zamlutti enfatiza que a Faems não se envolve nos aspectos federais da concessão da rodovia, mas defende que as ações da concessionária não prejudiquem o comércio local. “O que nós defendemos, junto com as nossas filiadas, é que a faixa de uso da CCR, através da licitação que ela ganhou, não atrapalhe o comércio, como vem fazendo em todas as cidades por onde passa. Nossa presença e luta são pelo direito do comerciante de não ter nenhum empecilho para que o cliente chegue ao seu estabelecimento. Essa é uma questão que já levamos ao secretário da Semadesc (Secretaria De Estado De Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia E Inovação), Jaime Verruck, e aguardamos soluções urgentes”, afirma.

O presidente da Aced, Paulo Roberto Campione, ressaltou a satisfação em receber o presidente da Faems em Dourados e destaca a preocupação com a falta da duplicação da BR-163, bem como os impactos negativos causados aos empresários situados às margens da rodovia. “A Associação Comercial e Empresarial de Dourados sempre esteve preocupada com essas demandas. É importante mostrarmos não só a necessidade da duplicação, mas também a preocupação com os empresários que atuam à margem da BR-163, que enfrentam dificuldades de acesso devido às barreiras instaladas”, destaca Campione.

Nilson Santos, presidente do Coded, enfatiza a importância de um acesso seguro e facilitado às empresas localizadas ao longo da rodovia. “O Coded trabalha com a sociedade civil organizada para atender aos anseios por um desenvolvimento sustentável. Um desses itens é a acessibilidade às empresas, com segurança e facilidade. Atualmente, enfrentamos dificuldades logísticas terrestres que causam transtornos significativos aos nossos associados e usuários da rodovia”, disse.

RODOVIA BR-163

Desde 2014 a BR-163/MS é administrada por concessão pela CCR ViaMS, que venceu a licitação e assinou um contrato por 30 anos. O compromisso inicial previa a duplicação total da rodovia em cinco anos. No entanto, até 2018, apenas 150,4 km foram duplicados, o que representa 18% da extensão total de 845,4 km. Desde então, nenhuma nova duplicação foi realizada. Os principais problemas apontados pelos usuários da rodovia incluem a falta de duplicação e melhoria da infraestrutura, pedágios com valores considerados elevados, alto índice de acidentes e mortes e deficiência na manutenção da pista e na sinalização.