Entre desafios da gestão, prefeita de Caarapó destaca conquistas no mandato

O Programa Microfone Aberto, da Rádio Massa FM de Dourados, começa a receber lideranças da região que compõe a Grande Dourados. Nesta terça-feira (29), a entrevistada foi Lurdes Portugal (PL), prefeita de Caarapó, eleita com 9.516 votos em sua disputa por um cargo público. A professora e produtora rural, de 56 anos, é casada, mãe, avó e agora se desafia em nova missão, à frente do município.

Apesar de nunca ter ocupado um cargo público, Lurdes relata que tem uma longa trajetória no serviço social, onde já exerceu por duas vezes a presidência da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Caarapó, além da sua atuação na Unidade De Acolhimento Associação Frei Eucário e do Lar das Crianças.

Lurdes também fala da importância da parceria entre Caarapó e Dourados, cidade que ele sempre frequentou, estudou e se graduou.

Nesses seis primeiros meses de mandato, a prefeita relata que o início foi desafiador, tudo era novo e ela não tinha dimensão das difíceis questões em torno da administração pública. “A saúde é uma demanda grande, assim como educação, assistência social e o rural, porque temos comunidades para gerir, além da aldeia indígena. O município não para, então eu dormi um dia sem nenhuma dívida e no outro me deparei com quase R$ 12 milhões de contas a pagar, dividas parceladas. Eu acredito que a partir do dia que sentei naquela cadeira, a dividia é minha também, então no começo eu não conseguia dormir, até entender tudo isso”, disse.

Passada a fase inicial, Lurdes coleciona importantes conquistas para o mandato, como a ampliação no horário de atendimento do PAM (Pronto Atendimento Médico), os plantões da saúde aos finais de semana e a cobertura da lista de medicamentos do município que está entre 95% a 99% disponível no SUS.

“Também conseguimos renovar a frota de ônibus antes da volta às aulas e realizamos o reajuste da folha dos funcionários em 5.5%, onde o benefício do vale alimentação também acompanhou o reajuste do salário”, afirma.

Confira a entrevista na íntegra: