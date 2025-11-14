Envolvidos em assassinato por “queima de arquivo” são presos

Na tarde desta quinta-feira, 13, policiais civis do Seção de Investigações Gerais e Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI) de Dourados, deu cumprimento a dois mandados de prisão preventiva expedidos contra dois homens investigados de participação no homicídio de David Daniel de Oliveira Gomes, ocorrido em 29 de setembro de 2025, em uma estrada vicinal que liga o bairro Santa Felicidade ao Córrego Guaicurus, em Dourados.

Na ocasião, um dos executores havia sido preso em flagrante com apoio do SIG de Fátima do Sul, cidade onde se escondeu na casa de um cunhado.

No decorrer da apuração, um segundo executor foi identificado durante as diligências. Na época, esse era foragido do sistema penitenciário e foi recapturado enquanto a investigação do crime ocorria. Ele estava recolhido na Penitenciária Estadual de Dourados (PED), onde foi buscado para o cumprimento de seu mandado e submetido a interrogatório policial.

Já o segundo envolvido preso nesta quinta-feira, foi identificado como o mandante do crime. O homem de 27 anos possui extenso histórico criminal e ocupa um alto posto em uma organização criminosa. Ele foi detido em sua residência e também conduzido à sede do SIG/Dourados para o cumprimento do mandado de prisão e devido interrogatório.

Com a prisão desses dois envolvidos, três pessoas agora cumprem prisão preventiva por seu envolvimento no crime, que ocorreu como queima de arquivo após a vítima não ter sido capaz de praticar um homicídio a mando do grupo, o que ocasionou sua morte como forma de punição e prevenção de futuras delações.