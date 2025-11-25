Equipamento do Hospital da Vida está inoperante e exames de raio-X passam a ser realizados na UPA

A Prefeitura Municipal de Dourados informou, nesta terça-feira (25), que os exames de raio-X estão sendo realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) enquanto o equipamento do Hospital da Vida permanece inoperante.

Segundo o comunicado, a medida é temporária e foi adotada após uma queda de energia registrada na madrugada do dia 25 de novembro de 2025, atribuída ao serviço da Energisa, que acabou danificando o painel de controle do aparelho utilizado no hospital.

Ainda de acordo com o comunicado, a empresa responsável pela locação do equipamento, a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem, já foi notificada e providencia a substituição da peça queimada. Porém, ainda não há previsão para o restabelecimento do serviço no Hospital da Vida.

Enquanto o reparo não é concluído, a UPA absorve a demanda de pacientes que necessitam do exame.