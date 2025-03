Equipe ROMO da GMD prende homem em flagrante por furto qualificado em Dourados 

Camila Renaux é a palestrante do 6º Chá das Mulheres na Aced

A 6ª edição do Chá das Mulheres contará com a presença ilustre de Camila Renaux, renomada especialista em Marketing Estratégico, Marketing Digital e Inteligência Artificial. Com formação pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) nos Estados Unidos, Camila destaca-se por sua sólida trajetória no universo digital. Ao longo de sua carreira, Camila foi eleita três vezes […]