Escritor Antoni Magalhães lança livro 'Anacrônico' em Dourados

O escritor douradense Antoni Magalhães lança neste sábado (23), às 9h30, na livraria Companhia dos livros, em Dourados, o livro “Anacrônico”, que ganhou o prêmio Leia MS em 2020. No evento será realizado com uma sessão de autógrafos, coffe-break e brindes temáticos para quem adquirir um exemplar.

“Queria abordar essa questão do anacronismo em uma obra de ficção científica que nos leva a refletir sobre como coisas que considerávamos tão absurdas e violentas ainda possam acontecer”, conta o escritor.

Autor de vários livros e contos publicados em antologias e no formato digital ebook, Antoni é jornalista e costuma estimular a publicação e leitura de livros digitais. “A gente vive numa época onde quase todo mundo tem um celular na mão. É fácil ter acesso a literatura. Costumo disponibilizar livros e contos gratuitamente justamente pela facilidade de acesso”, explicou ele.

Além da carreira como escritor, Antoni é pós-graduado em escrita criativa e foi roteirista das séries de TV produzidas em Dourados, “Guateka” e “Natasha”. O autor foi um dos vencedores do “Prêmio Leia MS” com seu livro de ficção científica “Anacrônico”.

O evento de lançamento acontece das 9h30 às 10h30 de sábado (23) na livraria Companhia dos livros localizada na Avenida Weimar Gonçalves Torres, 2072, no Centro de Dourados. A publicação do livro acontece com financiamento da Lei Paulo Gustavo e apoio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul).

Anacrônico é descrito como uma “ficção científica distópica” e narra uma história que se passa em um Brasil pós-guerra onde a escravidão e venda de crianças é permitida por lei e o governo controla a vida das pessoas. O livro é protagonizado por uma jovem escrava chamada Maria que se rebela e decide fugir.

As vendas online do livro começaram a partir do dia 23 pelas redes sociais do autor.