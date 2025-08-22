Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Literatura

Escritor Antoni Magalhães lança livro 'Anacrônico' em Dourados

Kátia Kuratone

O escritor douradense Antoni Magalhães lança neste sábado (23), às 9h30, na livraria Companhia dos livros, em Dourados, o livro “Anacrônico”. (Divulgação)
O escritor douradense Antoni Magalhães lança neste sábado (23), às 9h30, na livraria Companhia dos livros, em Dourados, o livro “Anacrônico”. (Divulgação)

O escritor douradense Antoni Magalhães lança neste sábado (23), às 9h30, na livraria Companhia dos livros, em Dourados, o livro “Anacrônico”, que ganhou o prêmio Leia MS em 2020. No evento será realizado com uma sessão de autógrafos, coffe-break e brindes temáticos para quem adquirir um exemplar.

“Queria abordar essa questão do anacronismo em uma obra de ficção científica que nos leva a refletir sobre como coisas que considerávamos tão absurdas e violentas ainda possam acontecer”, conta o escritor. 

Autor de vários livros e contos publicados em antologias e no formato digital ebook, Antoni é jornalista e costuma estimular a publicação e leitura de livros digitais. “A gente vive numa época onde quase todo mundo tem um celular na mão. É fácil ter acesso a literatura. Costumo disponibilizar livros e contos gratuitamente justamente pela facilidade de acesso”, explicou ele.

Além da carreira como escritor, Antoni é pós-graduado em escrita criativa e foi roteirista das séries de TV produzidas em Dourados, “Guateka” e “Natasha”. O autor foi um dos vencedores do “Prêmio Leia MS” com seu livro de ficção científica “Anacrônico”.

O evento de lançamento acontece das 9h30 às 10h30 de sábado (23) na livraria Companhia dos livros localizada na Avenida Weimar Gonçalves Torres, 2072, no Centro de Dourados. A publicação do livro acontece com financiamento da Lei Paulo Gustavo e apoio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul).

Anacrônico é descrito como uma “ficção científica distópica” e narra uma história que se passa em um Brasil pós-guerra onde a escravidão e venda de crianças é permitida por lei e o governo controla a vida das pessoas. O livro é protagonizado por uma jovem escrava chamada Maria que se rebela e decide fugir.

As vendas online do livro começaram a partir do dia 23 pelas redes sociais do autor. 

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos