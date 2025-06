Especialista em desenvolvimento aponta mudanças da NR1

O professor, palestrante e treinador, Cersi Machado, foi um dos entrevistados desta quarta-feira (11) do quadro “Vitrine de Negócios”, do Programa Microfone Aberto. Com 22 anos de experiência, ele é especialista em desenvolver potencial humano, as competências emocionais, a alta performance, a liderança e o engajamento das equipes.

Cerci destaca que entre os principais temas trabalhados atualmente nos treinamentos empresarias são as vendas e atendimento ao cliente, liderança “que hoje é sinônimo de resultado”, aponta ele, e o a gestão do stress voltado para produtividade e saúde mental.

Sobre esse último, ele aponta as adaptações da NR1 – A Norma Regulamentadora nº 1 – que estabelece as diretrizes gerais de segurança e saúde no trabalho, e que foi atualizada em agosto de 2024, por meio da Portaria MTE nº 1.419.

A principal mudança é a inclusão obrigatória dos riscos psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). Estresse, assédio, sobrecarga de trabalho e outros fatores que afetam a saúde mental dos colaboradores agora precisam ser documentados, avaliados e controlados — e estarão no radar da fiscalização a partir de maio de 2026.

O período de adaptação foi iniciado em 26 de maio de 2025. Confira a entrevista na íntegra: