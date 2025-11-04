Veículos de Comunicação
Início Dourados

ENTREVISTA

Especialista em emagrecimento fala sobre uso de medicamentos

Jhonatan Xavier

Dr. Diogo Castilho é fundador do Instituto Castilho, em Dourados / Foto: Massa FM Dourados
O quadro Vitrine de Negócios desta terça-feira (04) recebeu o Dr. Diogo Castilho, Médico Cirurgião Geral, com especialização em emagrecimento e saúde metabólica. Ele também é fundador do Instituto Castilho, em Dourados, que tem contribuindo para mudança e qualidade de vida de centenas de pacientes.

Entre os assuntos, o médico falou sobre a Tirzepatida, principio ativo de medicamentos como o Mounjaro, que tem sido cada vez mais usados para o emagrecimento.

“A Tirzepatida tem ações múltiplas, não é só inibir a fome. Ela trabalha em controle no abuso de álcool, compulsões, como o de compra. Melhora sono, fígado, pâncreas, melhora o cognitivo. Enfim, atua na saciedade”, explica o médico.

Cirurgião bariátrico, ele afirma que a utilização do medicamento tem diminuído o número de pacientes que precisam fazer a cirurgia. Ele também fala da importância de praticar atividade física e a “necessidade de comer um docinho”.

Confira a entrevista na íntegra:

