Especialista fala da influência da linguagem não verbal na comunicação

O quadro Vitrine de Negócios desta quinta-feira (16) recebeu a proprietária da unidade de Dourados da Vox2You Escola de Oratória, Criscieli Ferro, que falou sobre a importância e a influência da oratória e da linguagem corporal nos negócios.

Cada empresa tem seus desafios de atender melhor e vender mais, essa missão aliada à oratória tem ainda mais efeito. Segundo Criscieli, as pessoas estudam técnicas de venda, mas esquecem da oratória, que engloba a linguagem corporal, que gera confiança do cliente.

“A linguagem corporal é 55% da nossa comunicação, a gente percebe quando a pessoa está insegura, que ela não tem certeza do produto ou serviço, através da linguagem não-verbal. O ponto principal de uma negociação é a conexão com o cliente e esse é um dos pontos que trabalhamos na Vox2You”, afirma.

Utilizando técnicas baseadas na Programação Neurolinguísticas (PNL), a Vox2You tem formado diversas pessoas em Dourados toda região, que estão mudando suas realidades através da formação em oratória.

“Muitas pessoas nos buscam porque tem medo de falar em público. Esse medo é superior até ao medo da morte. Eu tenho um aluno que chegou até a Vox2You com muito medo de falar em público, com pavor. Hoje ele conseguiu destravar e vai apresentar uma palestra em Três Lagoas”, conta.

Confira a entrevista na íntegra: