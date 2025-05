Especialista fala na Expoagro sobre o marketing digital no agronegócio

O programa Microfone Aberto desta terça (13) recebeu Jimmy Agro, que participa da 59ª Expoagro nesta quarta-feira (14) com a palestra – “Da internet para o campo: como o marketing digital pode ajudar o agronegócio”.

Jimmy Cristian Alegre, ou Jimmy Agro como é conhecido nas redes sociais, é nascido em Amambai, criado em Paranhos e graduado em Dourados, Tecnólogo em Agronomia e Mestre em Engenharia Agrícola, e apaixonado pelo agronegócio e o marketing.

Ele é proprietário da Creattive Mídia, agência de publicidade e propaganda onde atua como estrategista digital ajudando pessoas e empresas a se posicionarem no digital. Especialista em Marketing para o Agronegócio, palestrante, criador e apresentador do documentário No Trecho do Agro, criador e apresentador do programa Cultura do Agro, Fotógrafo e Droneiro.

Criador da Mentoria Insta Agro. Sócio-proprietário da Pontal Academy, plataforma de aprendizado online acessível, simples e segura.

Confira a entrevista na íntegra: