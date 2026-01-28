Veículos de Comunicação
ENTREVISTA

Especialista fala sobre holding patrimonial e explica como pagar menos imposto em 2026

Kátia Kuratone

O contador e especialista em reforma e planejamento tributário e lucro real, focado em reduzir a carga de impostos para clientes, Luís Poleis, foi o entrevistado do quadro Vitrine de Negócios. (Foto: Raíssa Vitória)
O contador e especialista em reforma e planejamento tributário e lucro real, focado em reduzir a carga de impostos para clientes, Luís Poleis, foi o entrevistado desta quarta-feira (28/01) do quadro Vitrine de Negócios.

Na entrevista, Poleis, que é diretor da 3C Contabilidade, explicou sobre Holding Patrimonial: como pagar menos imposto em 2026 e evitar que seu patrimônio vire motivo de briga no futuro.

“A holding é um CNPJ (uma empresa) como qualquer outra, mas com características especiais voltadas para a proteção de bens e vantagens tributárias. Ela serve tanto para empresários quanto para pessoas físicas que possuem patrimônio, como imóveis. Para quem recebe aluguéis como pessoa física, a tributação pode chegar a 27,5% (podendo passar de 30% com a reforma tributária). Na holding, essa carga cai para cerca de 10% a 11% atualmente, subindo para cerca de 16% no próximo ano, o que ainda representa uma economia significativa”, explica ele.

Outro ponto destacado é o planejamento sucessório. “A holding evita o desgaste de processos de inventário, que podem custar entre 15% e 20% do patrimônio com advogados e impostos (ITCMD)”, ressalta.

O especialista cita o exemplo de Silvio Santos, cuja família permanece unida e trabalhando junta devido ao planejamento, em contraste com o caso de Gugu Liberato, onde a falta de uma holding resultou em brigas judiciais e separação familiar.

Confira a entrevista:

