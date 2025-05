Espetáculo Música Poética com Orquestra de Câmara do Pantanal chega a Dourados

O espetáculo Música Poética com a Orquestra de Câmara do Pantanal, uma jornada artística que une música, dança e poesia em uma homenagem à cultura do Mato Grosso do Sul, será apresentado nesta quarta-feira (7), às 20h, no Cine Auditório Wilson Biasotto da UFGD, localizado à Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso. A entrada é gratuita.

Idealizado e realizado pelo Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, o projeto promove reúne dois ícones da música sul-mato-grossense, Geraldo Espíndola e Márcio De Camillo, acompanhados, também, pela Cia de Dança do Pantanal.

Com um repertório que vai de canções marcantes como “Me Deixar Levar”, “Quiquio”, “É Necessário” e “Vida Cigana” até a inédita “A Terra e uma Canção”, o show costura a trajetória de dois compositores que traduzem a alma do Mato Grosso do Sul em sons e palavras. As apresentações também contam com coreografias que transformam o palco em paisagem viva, explorando os gestos, o corpo e o pertencimento.

Para Márcio De Camillo, o espetáculo é o resultado de uma conexão artística profunda com Geraldo Espíndola. “É uma emoção indescritível estar ao lado de um mestre como Geraldo Espíndola, unindo nossas vozes e gerações em uma canção que traduz nosso amor pela natureza e a urgência de preservá-la”, ressalta.

Ele fala sobre a concepção do projeto, “Criamos esse espetáculo como uma celebração viva da nossa cultura, da nossa terra e da arte que nos move. E é uma imensa alegria sermos acompanhados pela Orquestra de Câmara e pela Companhia de Dança do Pantanal, que elevam esse momento com sua arte e sensibilidade. É arte, é educação, é vida que se transforma em celebração!”, completa Márcio.

Para Geraldo Espíndola, o espetáculo também representa um encontro potente entre talentos do Mato Grosso do Sul. “Esse é um espetáculo que reúne três das coisas mais lindas que temos para mostrar em Corumbá e no Pantanal: a arte do Moinho Cultural por meio da dança e da orquestra, formada por talentos que nasceram e cresceram dentro do próprio Moinho — e eu sou testemunha disso. Também une a minha obra com a do grande compositor e músico Márcio De Camillo, em um encontro artístico muito especial. É um espetáculo emocionante e vibrante, que, na minha opinião, merece ser visto pelo mundo inteiro”, declarou.

SOBRE O MOINHO CULTURAL

Fundado há 21 anos, o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano é uma organização da sociedade civil que atua nos territórios fronteiriços do Brasil para a transformação positiva da realidade local, dando voz e vez às crianças, adolescentes e jovens, por meio de acesso a bens culturais, conhecimento tecnológico, noções de empreendedorismo e cidadania plena. Desde o início das atividades, mais de 25 mil crianças e adolescentes já foram atendidos pela instituição.

O projeto foi contemplado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio de edital do Governo do Estado, fomentado pelo Ministério da Cultura do Governo Federal, com execução da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC) e do Governo do Estado, que vêm incentivando cada vez mais ações culturais em diversas regiões do MS.

A Prefeitura de Dourados, através da Secretaria Municipal de Cultura, é parceira do projeto e também tem o apoio cultural da Fundação de Cultura de Corumbá, Sesc MS, Sicredi, UFMS, CPAN, UFGD, Uems e Criatto Produções, entre outros parceiros que contribuem para a valorização da arte e da cultura sul-mato-grossense.