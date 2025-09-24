Veículos de Comunicação
Início Dourados

Festival de Teatro

Espetáculo 'Tom na Fazenda' apresenta identidades e segredos familiares nesta quarta no FIT

Kátia Kuratone

Nesta quarta-feira (24), o FIT (Festival Internacional de Teatro) de Dourados apresenta “Tom na Fazenda” (RJ). (Foto: Divulgação)
O FIT (Festival Internacional de Teatro) de Dourados apresenta nesta quarta-feira (24), o espetáculo “Tom na Fazenda” (RJ), dirigido por Rodrigo Portella, da Cia Armazém de Teatro. A classificação é 18 anos. 

Baseada na obra do dramaturgo canadense Michel Marc Bouchard, o drama é denso e impactante e mergulha em conflitos de família, sexualidade, hipocrisia social e os jogos de poder silenciosos que se desenrolam sob a fachada das relações humanas.

A peça já rodou o Brasil e fez temporada intensa em países da Europa como França, Suíça e Bélgica.

O FIT é realizado pela UFGD, Fecomércio MS e Sesc Cultura MS, o FIT conta com apoio da Funaepe, UEMS e Prefeitura de Dourados. Toda a programação é gratuita e pode ser acompanhada pelo Instagram @culturaufgd

Serviço : Tom na Fazenda (RJ) – Qurata (24) – 20h | Auditório Central (UFGD – Unidade 2) – Haverá ônibus gratuito às 19h para o espetáculo da praça Antônio João e da Unidade 1 da UFGD.

