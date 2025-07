Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Enam

PALESTRA

Com Edmour Saiani ACED promove evento no Dia do Comerciante

Em comemoração ao Dia do Comerciante, a Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) promove no dia 16 de julho uma palestra com Edmour Saiani, palestrante, consultor, conselheiro, mentor e autor dos livros. Ele é fundador da Ponto de Referência, consultoria que ajuda marcas a construírem ESG. O evento será realizado às 19h, no auditório […]