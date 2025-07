Evento gratuito orienta empreendedores sobre acesso ao crédito

Empreendedores de Dourados e região têm encontro marcado no dia 24 de julho, às 8h, na Integra Contabilidade, para uma manhã de conhecimento e networking. O evento “Acesso ao Crédito: fortalecimento de negócios” é uma realização conjunta do CMED (Conselho da Mulher Empresária de Dourados) e ACED (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), junto à Integra, Sala do Empreendedor e Cresol.

Voltado para todos os públicos, mas com ênfase nos micros e pequenos empreendedores, o evento traz a proposta de mostrar como o acesso ao crédito pode ser um aliado estratégico na expansão e consolidação de empresas. Com foco em orientação prática e troca de experiências, o encontro também será uma oportunidade para gerar conexões e abrir portas para novas parcerias.

“Vamos fazer no formato de café da manhã, seguido de roda de conversa com especialistas da Cresol e Integra, com mediação do CMED e participação da Sala do Empreendedor. Serão apresentados casos práticos, esclarecimentos sobre crédito e espaço para perguntas. Tudo com muita informação, diálogo e networking para os empreendedores, com foco na apresentação de linhas de crédito e orientações para acesso ao financiamento por meio da Cresol”, explica Eliane Britez Paim Rodrigues, diretora executiva da ACED.

O evento é gratuito, entretanto, é necessário confirmar presença através do Sympla no link: bit.ly/4nWGlQD. As vagas são limitadas. Mais informações na ACED através do telefone (67) 3416-8653.

O evento será realizado na Integra Contabilidade à Rua Josephine Abboud Saad, 1910 – Jardim das Palmeiras.