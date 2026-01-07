Explicando Direito: Conflitos familiares nas redes sociais e as consequências jurídicas

O primeiro “Explicando Direito” do ano de 2026 nesta quarta-feira (7) recebeu o advogado Paulo César Nunes da Silva, do escritório Nunes & Gomes, que mais uma vez abordou um tema muito atual: conflitos familiares nas redes sociais e as consequências jurídicas que podem gerar.

O primeiro ponto apontado pelo advogado para o aumento desta demanda jurídica é que as pessoas tendem cada vez mais a desabafar os problemas nas redes sociais. “No passado usávamos um confidente ou familiar mais experiente para desabafar e hoje, as pessoas procuram desabafar nas redes sociais e esse não é um ambiente mais correto, porque às vezes você maximiza um problema que talvez em uma conversa individual ou em uma conversa entre duas pessoas com um mediador, seria resolvido. E nas redes sociais o problema pessoal passa a ser público”, explica.

Confira a entrevista completa: