Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

ENTREVISTA

Explicando Direito: Conflitos familiares nas redes sociais e as consequências jurídicas

Kátia Kuratone

O primeiro “Explicando Direito” do ano de 2026 nesta quarta-feira (7) recebeu o advogado Paulo Cesar Nunes da Silva, do escritório Nunes & Gomes. (Foto: Raíssa Vitória)
O primeiro “Explicando Direito” do ano de 2026 nesta quarta-feira (7) recebeu o advogado Paulo Cesar Nunes da Silva, do escritório Nunes & Gomes. (Foto: Raíssa Vitória)

O primeiro “Explicando Direito” do ano de 2026 nesta quarta-feira (7) recebeu o advogado Paulo César Nunes da Silva, do escritório Nunes & Gomes, que mais uma vez abordou um tema muito atual: conflitos familiares nas redes sociais e as consequências jurídicas que podem gerar. 

O primeiro ponto apontado pelo advogado para o aumento desta demanda jurídica é que as pessoas tendem cada vez mais a desabafar os problemas nas redes sociais. “No passado usávamos um confidente ou familiar mais experiente para desabafar e hoje, as pessoas procuram desabafar nas redes sociais e esse não é um ambiente mais correto, porque às vezes você maximiza um problema que talvez em uma conversa individual ou em uma conversa entre duas pessoas com um mediador, seria resolvido. E nas redes sociais o problema pessoal passa a ser público”, explica. 

Confira a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos