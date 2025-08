"Explicando Direito" traz os motivos e regras para a Justa Causa

OPORTUNIDADE

IFMS anuncia vagas para ensino médio com formação técnica

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) anunciou 1.840 vagas para estudantes que que estão na fase de conclusão do ensino fundamental e desejam cursar o ensino médio junto com formação técnica gratuita. Conforme as informações, as vagas estão distribuídas entre os municípios de Dourados, Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Jardim, Naviraí, Nova […]