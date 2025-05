Expoagro traz palestra sobre comunicação com Nikolas Ferreira

Com milhões de seguidores nas redes sociais e conhecido pela sua capacidade de mobilização e expressão clara, Nikolas Ferreira vem à Expoagro 2025 para abordar o tema “A Importância da Comunicação”. Evento acontece no pavilhão de eventos da Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, na sexta-feira, dia 16 de maio, às 10h. A entrada é gratuita.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Gino Ferreira, “Num mundo cada vez mais interligado, comunicar bem deixou de ser apenas uma vantagem — é uma necessidade. No setor do agronegócio, onde informações técnicas, negociações e sustentabilidade caminham lado a lado, saber comunicar é vital para a inovação e o crescimento. A palestra pretende inspirar profissionais do campo e jovens empreendedores a reconhecerem o poder da palavra como instrumento de transformação social e económica”, concluiu Gino.

Nikolas Ferreira, além do seu papel como influenciador, é também conhecido por participar ativamente em debates públicos, demonstrando como a comunicação eficaz pode servir tanto ao esclarecimento como à construção de pontes entre diferentes setores da sociedade. Ele está no primeiro mandato como deputado federal por Minas Gerais.

A EXPOAGRO 2025, uma das maiores feiras agropecuárias da região, reafirma assim o seu compromisso em ir além do campo, trazendo à tona debates que impactam diretamente o futuro do agro e da sociedade, acontece de 9 a 18 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho em Dourados, com apoio da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Dourados, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e SETESC – Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura.