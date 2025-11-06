Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Pesquisa Cesta Básica

Extrato de tomate 340 g tem variação de 343% no preço em Dourados, segundo o Procon

Kátia Kuratone

Fiscais do Procon visitaram 12 supermercados de Dourados, entre os dias 3 e 5 de novembro. (Divulgação/Assecom)
Fiscais do Procon visitaram 12 supermercados de Dourados, entre os dias 3 e 5 de novembro. (Divulgação/Assecom)

A nova pesquisa do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Dourados dos produtos que compõem a cesta básica apontou que o extrato de tomate 340 gramas, teve a maior diferença entre os itens pesquisados, com 343,70% de um estabelecimento para outro.

Outras variações significativas foram verificadas foram: no sabão em pó, embalagem de 800 gramas, diferença de 286,75% e o sal, pacote de 1 quilo, diferença de 284,44%. O alho, 200 gramas, apresentou diferença de 267%; a erva-mate de tereré, pacote de 500 gramas, diferença de 266,53%; leite em pó integral, 400 g, diferença de 199,55%; creme dental, 70 g, diferença de 195,56% e sabonete, 85 g, apresentou diferença de 192,94%.

De acordo com o Procon, o levantamento foi feito em 12 supermercados da cidade, no período de 3 a 5 de novembro de 2025, onde foram coletados preços de 29 itens, sendo considerados para levantamento produtos pré-definidos.

O chefe da Procuradoria Especializada de Administração do Procon de Dourados, Lenilson Almeida da Silva, alerta que o consumidor deve ficar sempre atento às especificações contidas nas embalagens, principalmente em relação ao prazo de validade, composição e peso líquido do produto.

Diferença superior a 100%

De acordo com os fiscais do Procon, entre os estabelecimentos pesquisados foram encontrados 16 produtos com diferença superior a 100%, comparando o produto com menor e maior preço, como, por exemplo, batata inglesa, 1 kg; biscoito água e sal, 300 g; farinha de mandioca torrada, 1 kg; goiabada 300 g; água sanitária 1 litro; esponja de aço (pacote com 8 unidades); sabão em barra (pacote com 5 unidades) e papel higiênico, pacote com 4 unidades de 30 metros cada.

A diferença do estabelecimento com menor preço e o de maior preço, nesta pesquisa, foi de 41,64%. Em relação à pesquisa do mês de outubro/2025 houve uma aumento do preço médio da cesta básica de 1,31%.

Confira a pesquisa completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Formação técnica mira empregabilidade e aderência às cadeias do agro - Foto: Reprodução/ SENAR MS

Formação & Emprego no Agro

Senar MS abre 500 vagas gratuitas em cursos técnicos; aulas começam em fevereiro de 2026

O Senar MS abriu inscrições para 500 vagas em cursos técnicos gratuitos em diversas cidades do estado. As formações abrangem agropecuária, agricultura, agronegócio, zootecnia, fruticultura, florestas e a novidade segurança do trabalho. Para profissionais já formados, há especialização técnica em sistemas de produção de ruminantes no Centro de Excelência em Campo Grande. As modalidades incluem […]