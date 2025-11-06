Extrato de tomate 340 g tem variação de 343% no preço em Dourados, segundo o Procon

A nova pesquisa do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Dourados dos produtos que compõem a cesta básica apontou que o extrato de tomate 340 gramas, teve a maior diferença entre os itens pesquisados, com 343,70% de um estabelecimento para outro.

Outras variações significativas foram verificadas foram: no sabão em pó, embalagem de 800 gramas, diferença de 286,75% e o sal, pacote de 1 quilo, diferença de 284,44%. O alho, 200 gramas, apresentou diferença de 267%; a erva-mate de tereré, pacote de 500 gramas, diferença de 266,53%; leite em pó integral, 400 g, diferença de 199,55%; creme dental, 70 g, diferença de 195,56% e sabonete, 85 g, apresentou diferença de 192,94%.

De acordo com o Procon, o levantamento foi feito em 12 supermercados da cidade, no período de 3 a 5 de novembro de 2025, onde foram coletados preços de 29 itens, sendo considerados para levantamento produtos pré-definidos.

O chefe da Procuradoria Especializada de Administração do Procon de Dourados, Lenilson Almeida da Silva, alerta que o consumidor deve ficar sempre atento às especificações contidas nas embalagens, principalmente em relação ao prazo de validade, composição e peso líquido do produto.

Diferença superior a 100%

De acordo com os fiscais do Procon, entre os estabelecimentos pesquisados foram encontrados 16 produtos com diferença superior a 100%, comparando o produto com menor e maior preço, como, por exemplo, batata inglesa, 1 kg; biscoito água e sal, 300 g; farinha de mandioca torrada, 1 kg; goiabada 300 g; água sanitária 1 litro; esponja de aço (pacote com 8 unidades); sabão em barra (pacote com 5 unidades) e papel higiênico, pacote com 4 unidades de 30 metros cada.

A diferença do estabelecimento com menor preço e o de maior preço, nesta pesquisa, foi de 41,64%. Em relação à pesquisa do mês de outubro/2025 houve uma aumento do preço médio da cesta básica de 1,31%.

Confira a pesquisa completa: