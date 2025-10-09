Família capota veículo com recém-nascido a caminho de hospital

Um carro ocupado por uma família capotou na manhã desta quarta-feira (08) na Rodovia MS-276, em Deodápolis, enquanto levava um bebê recém-nascido para o hospital em Dourados.

Segundo as informações policiais, o motorista, de 53 anos, perdeu o controle da direção no trecho que liga Lagoa Bonita a Indápolis, capotando o veículo por várias vezes, parando à margem da rodovia.

No veículo estavam o bebê de 28 dias, os pais e um primo, que condizia o Corsa Sedan, todos são residentes em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina. Eles sofreram ferimentos leves e foram socorridos por um motorista que passava pelo local e os trouxeram até o hospital em Dourados.

Segundo informações do Jornal da Nova um outro acidente foi registrado no local poco tempo antes. A pista não teria placa e sinalizações.