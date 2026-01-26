Fazenda em Bonito é multada pelo Imasul em R$ 236,5 mil por queimadas e drenagem ilegal

Uma fazenda no município de Bonito – cidade localizada a 280 km de Dourados está sendo investigada pela 2ª Promotoria de Justiça de Bonito, que instaurou inquérito civil para apurar possíveis irregularidades ambientais. Segundo o Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS), o procedimento investiga a queima de vegetação nativa e a instalação de drenos sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

O inquérito tem como fundamento constatações realizadas pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), que identificou irregularidades em uma área total de 447,1954 hectares, dos quais 23,0434 hectares foram atingidos por queima irregular — incluindo vegetação nativa, montes e leiras — e 424,1520 hectares apresentaram a instalação de drenos sem licença ambiental.

De acordo com o MPMS, as infrações foram registradas em agosto de 2024, e confirmadas pelo laudo de constatação, que apontou focos de queimada e limpeza de pastagem por meio de fogo, prática proibida sem autorização específica. Também foi emitida notificação determinando a regularização dos drenos no prazo de 90 dias.

Ainda segundo o MPMS, as condutas investigadas podem configurar degradação ambiental, nos termos da Política Nacional do Meio Ambiente e da Lei de Crimes Ambientais. As multas aplicadas pelo Imasul somam R$ 236,5 mil, em razão da queima irregular e da instalação de estruturas sem licenciamento.