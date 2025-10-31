Veículos de Comunicação
Início Dourados

Feira de Profissões

Feira busca conectar os jovens às suas vocações e despertar o interesse pela formação universitária em Dourados

Kátia Kuratone

A edição 2025 traz ainda novidades curriculares e lançamentos de cursos, entre eles as graduações em Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, além de diversas atividades para surpreender os estudantes que prestigiarem o evento (Divulgação/Unigran)
A Feira das Profissões da UNIGRAN está com inscrições abertas para receber alunos do 3º ano do Ensino Médio, em seu campus, entre os dias 4 e 6 de novembro. Mais do que apresentar os cursos da Instituição, o evento busca conectar os jovens às suas vocações e despertar o interesse pela formação universitária como um passo decisivo na construção de um projeto de vida.

Durante os três dias, os estudantes poderão participar de experiências interativas que simulam a rotina profissional em diferentes áreas do conhecimento. Laboratórios dos cursos da Faculdade de Saúde, Direito, Engenharia, Administração, Publicidade, entre outros, estarão abertos para vivências práticas com a orientação de professores e acadêmicos. Nos dias 4 e 5, a feira recebe turmas nos períodos da manhã, tarde e noite, e no dia 6, apenas no período matutino.

O propósito da Feira é criar um espaço de descoberta e aproximar os alunos do Ensino Médio da realidade universitária e das demandas do mercado de trabalho. Ao vivenciar a prática, tirar dúvidas sobre os cursos, conhecer o campus e conversar com professores, os estudantes adquirem maior autonomia para fazer uma escolha profissional mais consciente. 

Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, cerca de 60% dos estudantes brasileiros têm ansiedade sobre qual profissão seguir ao concluir o Ensino Médio, o que reforça a relevância de eventos como este no apoio à orientação vocacional.

A edição 2025 traz ainda novidades curriculares e lançamentos de cursos, entre eles as graduações em Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, além de diversas atividades para surpreender os estudantes que prestigiarem o evento.

As inscrições para participar da Feira das Profissões são gratuitas e devem ser realizadas por professores, coordenadores ou diretores de escolas, exclusivamente pelo WhatsApp (67) 99261-1346. As vagas são limitadas e destinadas a turmas do 3º ano do Ensino Médio.

Alinhada à Competência nº 6 da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Trabalho e Projeto de Vida, a iniciativa busca incentivar o desenvolvimento de competências socioemocionais e o planejamento de trajetórias pessoais e profissionais.

