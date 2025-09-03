Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Feira da ACED acontece na sexta com atrações para toda a família

Jhonatan Xavier

Feira acontece na ACED, nesta sexta-feira (05/09), das 16h às 22h / Foto: ACED/Divulgação
Feira acontece na ACED, nesta sexta-feira (05/09), das 16h às 22h / Foto: ACED/Divulgação

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) realiza nesta sexta-feira (5/09) a Feira Empreendedora, um evento aberto ao público que promete movimentar a cidade com uma programação diversificada. A feira acontece das 16h às 22h, na sede da entidade, com entrada gratuita.

O público poderá conferir uma ampla variedade de produtos apresentados por expositores locais, reunindo segmentos como moda, beleza, artesanato, decoração, papelaria, presentes, alimentação e muito mais. Além das opções de compras, o espaço também vai oferecer uma praça de alimentação completa, com diferentes opções gastronômicas, e uma área kids, garantindo lazer para as crianças enquanto os pais aproveitam o evento.

A programação cultural também é um dos destaques. Durante toda a feira, artistas locais vão se apresentar, levando ao público música de qualidade e diferentes estilos para embalar a experiência.

Notícias Relacionadas

“O objetivo da Feira Empreendedora é valorizar o comércio local, aproximando os empreendedores da comunidade e oferecendo ao público um ambiente de negócios, cultura e lazer para toda a família”, ressalta o presidente da ACED, Everaldo Leite Dias.

A entrada da Feira será pelo Auditório da ACED, à Rua João Rosa Góes, 355 – Centro de Dourados.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos