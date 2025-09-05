Feira da ACED terá atrações para toda a família nesta sexta-feira

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) realiza nesta sexta-feira (5/09) a Feira Empreendedora, um evento aberto ao público que promete movimentar a cidade com uma programação diversificada. A feira acontece das 16h às 22h, na sede da entidade, com entrada gratuita.

O público poderá conferir uma ampla variedade de produtos apresentados por expositores locais, reunindo segmentos como moda, beleza, artesanato, decoração, papelaria, presentes, alimentação e muito mais. Além das opções de compras, o espaço também vai oferecer uma praça de alimentação completa, com diferentes opções gastronômicas, e uma área kids, garantindo lazer para as crianças enquanto os pais aproveitam o evento.

A programação cultural também é um dos destaques. Durante toda a feira, artistas locais vão se apresentar, levando ao público música de qualidade e diferentes estilos para embalar a experiência.

“O objetivo da Feira Empreendedora é valorizar o comércio local, aproximando os empreendedores da comunidade e oferecendo ao público um ambiente de negócios, cultura e lazer para toda a família”, ressalta o presidente da ACED, Everaldo Leite Dias.

A entrada da Feira será pelo Auditório da ACED, à Rua João Rosa Góes, 355 – Centro de Dourados.