Feira da Profissões conecta jovens às suas vocações

Começa nesta terça-feira (04), a Feira das Profissões da Unigran, que segue até o dia 6 de novembro, para receber alunos do 3º ano do ensino médio, no campus da universidade. Entrevistada do Microfone Aberto, a pró-reitora de ensino, Nilce Cândido, falou mais sobre o evento e seu impacto na vida dos alunos que se preparam para iniciar a vida acadêmica.

“Mais do que apresentar os cursos da instituição, o evento busca conectar os jovens às suas vocações e despertar o interesse pela formação universitária como um passo decisivo na construção de um projeto de vida”, explica Nilce.

A edição 2025 traz ainda novidades curriculares e lançamentos de cursos, entre eles as graduações em fonoaudiologia e terapia ocupacional, além de diversas atividades para surpreender os estudantes que prestigiarem o evento.

Segundo a pró-reitora, as inscrições para participar da Feira das Profissões são gratuitas e devem ser realizadas por professores, coordenadores ou diretores de escolas, exclusivamente pelo whatsapp (67) 99261-1346. As vagas são limitadas e destinadas a turmas do 3º ano do ensino médio.

