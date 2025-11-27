Feirão Vem Morar começa hoje com condições exclusivas

O “Vitrine de Negócios” desta quinta-feira (27) recebeu o gestor comercial da Engepar, Otávio Cassimiro, para falar sobre o Feirão Vem Morar da Engepar, que acontece de 27 a 29 de novembro, no Shopping Avenida Center.

No evento serão oferecidos produtos exclusivos da empresa a principal novidade, o condomínio clube, Torino, além de unidades de terrenos na região da Vila Toscana, uma das áreas que mais cresce na cidade.

“No Feirão nós trazemos condições especiais de pagamento. Além do subsídio do Governo Federal que pode chegar até R$ 55 mil e do Governo Estadual que pode chegar à R$ 32 mil, a gente vai oferecer no Feirão um desconto de R$ 4 mil na entrada, exclusivo para o Torino”, afirma.

O Feirão Vem Morar da Engepar acontece de 27 a 29 de novembro, das 10h às 22h, no Shopping Avenida Center.

Clique e confira a entrevista na íntegra: