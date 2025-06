Fenômeno meteorológico causou estrondo em Dourados, segundo a Defesa Civil

A hipótese para explicar o estrondo ouvido pelos douradenses no fim da tarde da quarta-feira (25), é que tem grandes chances do barulho ter sido ocasionado por um fenômeno meteorológico relacionado ao choque de temperatura, segundo informou o coordenador da Defesa Civil, Johnes Santana.

“A hipótese é que ondas de ar quente se chocaram com ondas de ar frio, dissipando calor na forma de trovão que foi percebido pelas pessoas. Descartamos tanto terremotos quanto explosões fora do controle pela pedreira localizada no município de Itaporã, próximo de Dourados”, explicou.

Ainda de acordo com Santana, a USP (Universidade de São Paulo) descartou eventos sísmicos e o exército vistoriou a pedreira, descartando detonações fora do programado que habitualmente acontecem lá.