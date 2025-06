Festa Junina de Dourados terá transporte gratuito nos três dias

Começa nesta sexta-feira (13) a 46ª Festa Junina de Dourados, no Centro de Convenções Antônio Tonnani, no Parque Alvorada. Ao longo dos três dias de festa a Prefeitura irá disponibilizar transporte público gratuito para o evento.

A informação foi confirmada pela secretária municipal de cultura, Gisella Melo Silva, durante entrevista ao programa Microfone Aberto, da Rádio Massa FM Dourados.

Segundo as informações, a saída do ônibus será às 19h na sexta-feira (13), às 18h30 no sábado (14) e às 16h no domingo (15). Já o retorno em todos os dias será às 23h. O trajeto tem início no Jóquei Clube, em frente à Casa da Criança Feliz, passando pelos bairros Dioclécio Artuzi e Harrison de Figueiredo, em frente ao Posto de Gasolina Manga Rosa, seguindo pela Avenida Coronel Ponciano e Avenida Marcelino Pires, até chegar no Centro de Convenções.

O evento reunirá feira de artesanato, exposição de produtos regionais, dezenas de barracas de comidas típicas, food trucks, concurso de quadrilhas escolares com premiação e música ao vivo em dois ambientes – no palco principal e no salão interno que abriga os artesãos.

Para manter limpeza e conforto, uma empresa contratada cuidará da coleta de lixo orgânico e reciclável durante toda a festa, que também conta com arena coberta para as apresentações e área de circulação totalmente decorada.

As quadrilhas vão dar o pontapé logo após a abertura diária na sexta e no sábado. Já as atrações musicais tem início a partir 19h. Segundo a secretária, hoje sobem ao palco Maria Eduarda, Grupo Terra Seca e a dupla Júlia & Rafaela; no sábado, Grupo Postal Sul, Brenno Reis & Marco Viola e João Camaleão. E no domingo a festa fica por conta do Grupo Surungo Bueno, ForróDiando e Alex & Yvan.

Confira a entrevista na íntegra: