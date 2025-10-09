Festival de Fanfarras Educart acontece neste sábado em Dourados

Música, ritmo e muita animação vão marcar o I Festival de Fanfarras Educart, promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). O evento será realizado neste sábado (11), a partir das 8h, no Ginásio da Unigran, com entrada gratuita e aberta ao público, envolvendo estudantes que participam do projeto Educart (Cuidando com Educação, Esporte e Arte), que envolve as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino com atividades no contraturno escolar, permitindo que os alunos participem sem comprometer o horário regular de aulas.

O Educart tem como objetivo incentivar o espírito de equipe, promover a socialização e proporcionar vivências educacionais por meio do esporte, da cultura e da arte. A primeira edição do festival reunirá alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme), com a participação confirmada das escolas Professora Clori Benedetti, Vereadora Albertina Pereira de Matos, Prefeito Álvaro Brandão, Etalívio Penzo, Coronel Firmino Vieira de Matos, Neil Fioravanti (Caic) e Loide Bonfim Andrade.

Para tornar o momento ainda mais especial, a Banda da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada fará apresentações musicais durante o evento, trazendo ainda mais brilho e emoção à programação. A competição será dividida em duas categorias: Fundamental I (alunos do 1º ao 5º ano) e Fundamental II (alunos do 6º ao 9º ano).

De acordo com Guga Domingues, coordenadora dos projetos Educart, o festival é uma oportunidade de incentivar a convivência e o desenvolvimento artístico dos estudantes. “Com ações como esta, buscamos promover o congraçamento entre as escolas, o aprimoramento técnico-musical e o fortalecimento de valores como autodisciplina e civismo, contribuindo para a formação pessoal e cultural dos alunos”, destacou. Os grupos que se destacarem nas apresentações receberão troféus de 1º, 2º e 3º lugares, além de medalhas para os alunos participantes.

A Prefeitura de Dourados tem retomado a magia das apresentações de fanfarras, com incentivo a arte e a cultura. Em agosto, após tratativas do prefeito Marçal Filho, o município voltou a sediar o concurso de bandas e fanfarras reunindo participantes de diversas cidades de Mato Grosso do Sul, com um grande público prestigiando o evento.