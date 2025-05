Festival gastronômico Torresmofest está de volta  a  Dourados

O Festival Torremofest está de volta a Dourados trazendo gastronomia, música ao vivo e lazer. Com entrada gratuita, o evento acontece de quinta (29) a domingo (1), das 12h às 23h, no Centro de Convenções Dourados.

São mais de 20 expositores dentre os destaques dos pratos, estão costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e hambúrguer com shimeji, hambúrguer com torresmo e uma variedade de doces. O valor dos pratos começa em R$ 35. Para acompanhar, chopp artesanal, drinks e uma programação musical diversa traz covers de bandas nacionais e internacionais.

“A expectativa é muita boa, com público superior a 20 mil pessoas e cerca de 15 toneladas de carne suína. Estamos muito felizes em estar de volta a Dourados”, afirma Eduardo Bueno, idealizador do evento.

Consagrado em diversos estados brasileiros, o Torresmofest é pioneiro no tema, com mais de 500 edições realizadas e mais de 10 milhões de visitantes. O festival já percorreu diversas cidades dos estados brasileiros, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal , Espírito Santo, Goiás ,região nordeste e Paraná

Confira a programação completa de shows:

QUINTA-FEIRA (29)

20h- Cover U2 – Rubinho Gabba

SEXTA-FEIRA (30)

20h- Cover Queen – Bohemian Rock

SÁBADO (31)

17h – May e Junior – Sertanejo

20h – Cover Guns N Roses – On The Road

DOMINGO

13h30 – Kiko Cesar – Voz e Violão

16h30 – Especial Legião Urbana – Alex Oliveira

19h30 – Tributo aos Mamonas – Banda Alziras