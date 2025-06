Festival Paralímpico Nacional acontece em Dourados no fim de semana

Dourados sedia neste sábado, 14 de junho, a partir das 8h, no Clube Indaiá, a 1ª etapa do Festival Nacional Paralímpico edição 2025. O evento acontece em 105 localidades, nas 27 unidades federativas do Brasil – 26 estados e o Distrito Federal, e Dourados foi escolhida mais uma vez para ser uma cidade paralímpica.

Com apoio da Prefeitura de Dourados, o evento proporciona para as crianças com e sem deficiência (até 20%) a vivência em modalidades esportivas paralímpicas, de maneira recreativa e lúdica, bem como difunde o Movimento Paralímpico por todo o território nacional.

O Festival Paralímpico Loterias Caixa 2025 é uma iniciativa do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e visa promover a inclusão social por meio do esporte, oferecendo a crianças e adolescentes com e sem deficiência a oportunidade de vivenciar modalidades paralímpicas. O evento ocorrerá em duas etapas: a primeira no sábado, 14 de junho e a segunda no dia 20 de setembro, abrangendo todas as unidades federativas do país.

Associação Esportiva Dourados Paralímpico e parceiros estão na organização local, visando garantir o sucesso do evento que acontece no Clube Indaiá. Serão mais de 200 alunos participando do festival, no experimento das modalidades de tênis de mesa, parabadminton e esgrima.

Participam alunos da rede pública, escolas especializadas de Dourados e municípios vizinhos como Amambai, Rio Brilhante, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Paranhos e Caarapó. De acordo com a professora Mariza Araújo, o evento já está sendo organizado junto com as parcerias, visando repetir o sucesso dos anos anteriores. “Vale ressaltar o importante apoio que a Prefeitura de Dourados tem dado ao movimento paralímpico e, em especial à Associação Esportiva Dourados Paralímpico”, destaca a professora.

Ela cita ainda a importância da participação do Clube Indaiá, “uma vez que dispõe da estrutura adequada e necessária para sediar o festival”, assim como a participação dos alunos do curso de Educação Física da UFGD e Unigran, “que somam experiências e conhecimentos, contribuindo assim para que tudo aconteça de acordo com a proposta do CPB e que efetivamente as crianças desfrutem de momentos alegres e experimentem novas modalidades esportivas adaptadas”.

