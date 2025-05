Festival Surdolímpico será neste sábado no Ceper do BNH I Plano em Dourados

Acontece neste sábado (17), das 13h às 17h, no Ceper do BNH I Plano, a terceira edição do Festival Surdolímpico de MS. O evento é gratuito e aberto ao público. Esta é a primeira vez que o festival acontece em Dourados e contará com a participação de representantes das cidades de Naviraí, Rio Brilhante e Laguna Carapã.

Nesta edição, os participantes terão a oportunidade de vivenciar oficinas de futsal e vôlei de praia, conduzidas por profissionais surdos ou ouvintes bilíngues, com fluência na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Equipes da Fundação de Esportes de Dourados (Funed) vão desenvolver atividades recreativas, como forma de ampliar o alcance do esporte voltado à comunidade surda do município e região.

“Convidamos a população douradense a prestigiar o festival, levar suas cadeiras de praia e passar uma tarde agradável, incentivando os atletas e compartilhando o tereré com amigos e familiares”, afirma a diretora da Funed, Giselly Amaral Assumpção.

O evento é uma parceria da Prefeitura e Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

*Com informações da Assecom