Filho do suspeito de matar produtor rural se apresenta à polícia

O filho do suspeito de ser o autor do homicídio do proprietário rural Volnei Kommers Beutinger, 52 anos, se apresentou à polícia horas após o crime. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (10), em uma propriedade rural em Itahum, distrito de Dourados, após discussão por conta da entrada de gado na fazenda do suspeito, identificado como Paulo.

Ainda ontem o homem de 37 anos, filho do suspeito, se apresentou à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, onde prestou depoimento e foi liberado em seguida.

Segundo as informações da polícia, o atirador e Volnei eram vizinhos de fazenda e há tempos discutiam por questões envolvendo as duas propriedades. Na manhã de ontem, o gado da vítima escapou e adentrou o espaço vizinho, causando novo desentendimento entre o filho do acusado e Volnei, que chegaram a entrar em luta, momento que o pai interviu na briga e atirou contra a vítima.

Policiais Civis do Setor de Investigações Gerais (SIG), localizaram e apreenderam na casa do suspeito a arma utilizada no crime, um revólver calibre 38.

O suspeito segue foragido e o caso está sob investigação.