Mulher é morta a facadas em Glória de Dourados; filho é principal suspeito e segue foragido

Michelly Rios Midon Oruê, de 47 anos, foi encontrada morta na noite desta quinta-feira (3), na casa onde morava, localizada na Rua Ivinhema, região central de Glória de Dourados. O principal suspeito é seu próprio filho, Alfredo Henrique Oruê dos Santos, de 21 anos, que fugiu do local em um carro da família.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo de Michelly foi descoberto por familiares por volta das 19h40, após várias tentativas frustradas de contato ao longo do dia. Preocupados, parentes foram até o imóvel, abriram o portão e encontraram a vítima caída, já sem vida, nos fundos da residência.

De acordo com relatos colhidos pela polícia, Alfredo seria usuário de drogas e teria um histórico de comportamento agressivo. Na data do crime, Michelly estava sozinha com o filho, já que o marido viajava a trabalho.

Investigação e Feminicídio

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da perícia estiveram no local. Após os procedimentos técnicos, o corpo foi liberado. As diligências para localizar o suspeito estão em andamento, e ele é considerado foragido.

O crime foi registrado como feminicídio e entra para a estatística como o 17º caso do tipo em Mato Grosso do Sul em 2025. O episódio reacende o alerta para a violência doméstica e familiar, exigindo atenção do poder público e da sociedade.