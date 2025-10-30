Veículos de Comunicação
Início Dourados

DIA DE FINADOS

“Finados” movimenta comércio e deve reunir 35 mil pessoas; Confira programação

Jhonatan Xavier

Cadastro de ambulantes termina nesta quinta-feira (30) / Fotos: Jhonatan Xavier/Massa FM Dourados
Com expectativa de reunir um público aproximado de 35 mil pessoas no próximo final de semana, em decorrência do Dia de Finados, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) realiza os últimos preparativos nos cemitérios municipais Santo Antônio de Pádua e Bom Jesus.

O local recebeu limpeza, conservação, poda de árvores, pintura e alguns reparos. Familiares estão ao longo da semana realizando a limpeza dos túmulos de seus entes e, segundo as informações da Semsur, a movimentação se intensificou durante a semana, até mesmo pela previsão de chuva para o domingo.

Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia e Estatística (Inmet), para o Domingo em Dourados a previsão aponta tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 21°C e máxima de 32°C.

A data também é uma oportunidade de geração de renda para centenas de vendedores ambulantes, que tradicionalmente comercializam flores, velas e demais artigos para homenagens aos entes que já partiram. Elaine Galeano Rodrigues, 27 anos, trabalha com o comércio de finados há mais de 13 anos e fala da expectativa para esse ano.

“Ao longo do ano eu trabalho no comércio, mas na Semana de Finados eu sempre venho pra cá. As vendas são muito boas ajudam a complementar a renda da família e nesse ano esperamos que seja melhor que no ano passado. Eu conheço pessoas que vendem aqui há 30 anos e até a avó do meu esposo vem lá de Goiânia (GO), para vender aqui no Dia de Finados”, conta.

Em 2026 a Semsur disponibilizou 31 vagas para venda de flores e velas no estacionamento do Cemitério Santo Antônio de Pádua na Avenida Coronel Ponciano, 14 vagas para comércio de alimentos na Rua das Palmeiras, lateral à Capela, e 15 vagas para flores e velas na mesma via, próximo ao portão do Cemitério Bom Jesus.

As inscrições para ambulantes encerram nesta quinta-feira (30).

Equipes da Guarda Municipal e da Agetran vão atuar na organização e apoio nas entradas dos cemitérios. A Rua Palmeiras vai ser fechada no trecho entre a Rua Armando Augusto Zanata até a Coronel Ponciano. As entradas para visitação do cemitério serão os portões da Rua Coronel Ponciano, Rua Palmeiras e a Rua Armando Augusto Zanatta.

No domingo (2/11) o cemitério abre às 6h e segue até às 17h, com celebração de Missas às 7h e às 9h, na Capela Central do cemitério, que também foi revitalizada. A Diocese de Dourados, informou que além das missas nos cemitérios municipais, haverá celebração no cemitério Pax Parque de Dourados, às 7h30h, e na Catedral, às 19h.

