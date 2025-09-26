FIT termina com show de Letrux no Parque do Ipês neste sábado

O 11º Festival Internacional de Teatro de Dourados (FIT) chega ao fim neste sábado (27) com uma programação especial que promete encerrar em grande estilo as comemorações dos 20 anos da UFGD.

O FIT movimentou a cidade com espetáculos teatrais, oficinas, mesas-redondas e a Mostra Feito em Casa, que valorizou a produção local. Considerado o maior evento de artes cênicas de Mato Grosso do Sul, o festival fecha a edição com a Orquestra UFGD e o show da cantora e compositora carioca Letrux, às 22h, no Parque do Ipês.

Com seis discos lançados, turnês internacionais e passagens pelos principais festivais do país, Letícia Novaes, conhecida pelo nome artístico Letrux, consolidou-se como uma das vozes mais autênticas da música brasileira contemporânea.

Em Dourados, ela apresenta o espetáculo “Letrux 20 Anos Alternativa”, revisitando sucessos que marcaram a cena independente dos anos 2000 e 2010.