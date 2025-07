Flagrado ao tentar furtar veículo foge a pé e abandona pacote de moedas

Um homem foi flagrado ao tentar furtar um veículo na manhã deste domingo (20), na região do Jardim Clímax, em Dourados. O carro estava estacionado ao lado da casa da vítima, em frente a um terreno baldio.

De acordo com as informações policiais, um vizinho percebeu a movimentação e alertou o proprietário, os dois foram até o local, quando flagraram o indivíduo, já no interior do carro, de onde ele havia retirado volante, painel e tentava ligar com o uso de uma chave.

Ao perceber a aproximação do proprietário e do vizinho, ele fugiu a pé, levando um pacote de moedas, o qual abandonou pelo caminho e seguiu, direção ao bairro Jardim Flórida I. Ainda conforme o boletim de ocorrência, o homem era de cor parda, de baixa estatura, magro, com cabelo liso preto. Ele trajava roupa e avental pretos, além de tênis.

A tentativa de furto foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento, Depac, de Dourados.