Foragido da Justiça é preso com carro roubado e 720 kg de drogas

Um homem de 42 anos, que possuía mandado de prisão em aberto, foi preso nesta segunda-feira (29) em Dourados, transportando 721 quilos de maconha em um veículo Ford Focus, roubado no Estado de São Paulo.

A ação aconteceu durante patrulhamento do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na Rodovia MS-279, que liga o distrito de Indápolis, em Dourados, ao distrito de Lagoa Bonita, em Deodápolis. Os militares tentaram abordar o condutor do automóvel, entretanto, o motorista não obedeceu à ordem de parada e iniciou fuga.

Segundo as informações policiais, após alguns quilômetros de acompanhamento, o veículo foi interceptado no Travessão do Tucano, em Dourados, próximo ao acesso à MS-470, entre os distritos de Macaúba e Porto Vilma.

Durante vistoria no carro, os policiais localizaram diversos tabletes de maconha. Questionado, o autor informou que pegou os entorpecentes em Ponta Porã e levaria até a cidade de Campinas (SP). Em checagem à documentação pessoal, foi constatado um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça do Distrito Federal.

As placas afixadas no automóvel eram falsas e o veículo possuía registro de roubo no ano passado, na cidade de São Paulo (SP). O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,4 milhão, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.