Foragido da justiça por tráfico de drogas é preso na Vila Cachoeirinha em Dourados

Policiais Civis do SIG/NRI de Dourados realizaram a prisão em flagrante de um homem de 25 anos foragido da justiça, que realizava o tráfico de drogas em uma residência na rua Eulália Pires, no bairro Vila Cachoeirinha.

Segundo a polícia, a equipe estava monitorando o local e acabou flagrado o investigado em posse porções de crack e maconha. Durante buscas na casa, ainda foram localizados um pote contendo porções de maconha e um tablete escondido em um saco de lixo, além de duas balanças de precisão e dinheiro.

O homem foi conduzido à sede do SIG/Dourados, onde teve seu mandado de prisão (recaptura) cumprido e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

