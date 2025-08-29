Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Polícia

Foragido da justiça por tráfico de drogas é preso na Vila Cachoeirinha em Dourados

Kátia Kuratone

Segundo a polícia, a equipe estava monitorando o local e acabou flagrado o investigado em posse porções de crack e maconha. (Divulgação/PCMS/Dourados)
Segundo a polícia, a equipe estava monitorando o local e acabou flagrado o investigado em posse porções de crack e maconha. (Divulgação/PCMS/Dourados)

Policiais Civis do SIG/NRI de Dourados realizaram a prisão em flagrante de um homem de 25 anos foragido da justiça, que realizava o tráfico de drogas em uma residência na rua Eulália Pires, no bairro Vila Cachoeirinha.

Segundo a polícia, a equipe estava monitorando o local e acabou flagrado o investigado em posse porções de crack e maconha. Durante buscas na casa, ainda foram localizados um pote contendo porções de maconha e um tablete escondido em um saco de lixo, além de duas balanças de precisão e dinheiro.

O homem foi conduzido à sede do SIG/Dourados, onde teve seu mandado de prisão (recaptura) cumprido e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos