Foragido há dois anos por matar a ex e o namorado dela é preso no MS

A Polícia Civil de Anaurilância, cidade a 247 km de Dourados, prendeu nesta quarta-feira (03), um homem de 48 anos acusado de matar a ex-esposa e o namorado dela no município de Floraí (PR). Ele era procurado desde dezembro de 2023, quando cometeu o crime.

Segundo as informações da polícia civil, o caso aconteceu após o suspeito não aceitar o fim do relacionamento com a ex-companheira, de 48 anos. Ele invadiu a casa da vítima e a matou dentro da residência. Em seguida, foi até o centro da cidade, localizou o então namorado dela, um motorista de transporte escolar de 45 anos, e o executou dentro de um ônibus durante o trabalho.

O autor fugiu do Paraná, utilizou identidade adulterada e, nesses dois anos, circulou por diferentes cidades até se estabelecer em Anaurilândia, há cerca de um ano.

Ainda conforme as informações, a polícia passou a investigar a possibilidade de ele ser um foragido de alta periculosidade e, posteriormente, confirmou o fato com a Polícia Civil de Loanda (PR). Diante dos fatos, ele foi localizado e preso em uma propriedade rural.