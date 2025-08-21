Foragido, homem acusado de homicídio é procurado pela Polícia Civil

A Polícia Civil divulgou a foto de Gabriel Silva Moreira de Almeida, de 27 anos, apontado como o autor do homicídio que vitimou Hélio do Oh do Espírito Santo, ocorrido no último dia 18, em uma oficina localizada em Ponta Porã. Gabriel está foragido e é procurado.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima para o número: (67) 99639-2747.

Entenda o caso

Segundo a polícia, as investigações iniciais apontam que o crime teria ocorrido em razão da insatisfação do acusado com um serviço prestado pela vítima. De acordo com as apurações, Gabriel não ficou satisfeito com o trabalho realizado e passou a cobrar valores de volta.

Ainda segundo as informações levantadas, Gabriel já havia ameaçado Hélio em momentos anteriores. No dia do crime, pela manhã, o suspeito esteve na oficina e exigiu que o valor pago pelo serviço fosse devolvido.

Durante uma discussão, no período da tarde, o acusado sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Informações preliminares indicam que o autor teria fugido para o Paraguai logo após o crime. As investigações continuam para apurar todas as circunstâncias do crime.