Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Polícia

Foragido, homem acusado de homicídio é procurado pela Polícia Civil

Kátia Kuratone

Polícia Civil divulgou foto de homem procurado acusado por homicídio em Ponta Porã. (Divulgação/PCMS)
Polícia Civil divulgou foto de homem procurado acusado por homicídio em Ponta Porã. (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil divulgou a foto de Gabriel Silva Moreira de Almeida, de 27 anos, apontado como o autor do homicídio que vitimou Hélio do Oh do Espírito Santo, ocorrido no último dia 18, em uma oficina localizada em Ponta Porã. Gabriel está foragido e é procurado.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima para o número: (67) 99639-2747.

Entenda o caso

Segundo a polícia, as investigações iniciais apontam que o crime teria ocorrido em razão da insatisfação do acusado com um serviço prestado pela vítima. De acordo com as apurações, Gabriel não ficou satisfeito com o trabalho realizado e passou a cobrar valores de volta.

Ainda segundo as informações levantadas, Gabriel já havia ameaçado Hélio em momentos anteriores. No dia do crime, pela manhã, o suspeito esteve na oficina e exigiu que o valor pago pelo serviço fosse devolvido.

Durante uma discussão, no período da tarde, o acusado sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Informações preliminares indicam que o autor teria fugido para o Paraguai logo após o crime. As investigações continuam para apurar todas as circunstâncias do crime.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos