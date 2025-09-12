Veículos de Comunicação
Início Dourados

ENTREVISTA

Força-tarefa do CREA-MS realiza ações especiais em Dourados

Jhonatan Xavier

Vânia Mello, presidente do CREA-MS, foi a entrevistada desta sexta do Microfone Aberto / Foto: Rádio Massa FM Dourados
Vânia Mello, presidente do CREA-MS, foi a entrevistada desta sexta do Microfone Aberto / Foto: Rádio Massa FM Dourados

O Programa Microfone Aberto recebeu a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), Vânia Mello. Ela fala sobre os trabalhos da instituição e da semana especial de ações em Dourados, que realizou na manhã desta sexta-feira (12), uma sessão plenária.

A presidente, destaca que a iniciativa acompanha o crescimento de Dourados como polo regional de desenvolvimento. “Aliado à abertura constante de novas empresas, esse cenário reforça a importância da atuação do Crea-MS, garantindo que o crescimento econômico esteja acompanhado por qualidade técnica, segurança e responsabilidade profissional”, afirma.

A semana de ações em Dourados contou com a Força-Tarefa Estadual de Fiscalização e a sessão plenária do Conselho. O objetivo é combater o exercício ilegal das profissões e garantir a segurança e a qualidade técnica das obras e serviços da engenharia, agronomia e geociências no município.

Nos três primeiros dias da operação, os 11 agentes de fiscalização já realizaram
600 fiscalizações, visitaram 333 obras civis e percorreram 1.593 quilômetros na área urbana de Dourados.

A Força-Tarefa abrange obras da construção civil, supermercados, hospitais, instituições de ensino, postos de combustível, estações de tratamento de água e esgoto, hotéis e igrejas.
A meta é alcançar cerca de 600 fiscalizações, que tiveram os resultados apresentados na sessão.

Confira a entrevista na íntegra:

