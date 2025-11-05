Veículos de Comunicação
Dourados

VÍDEO

Fortes ventos arrancam e arrastam estrutura de palco em Naviraí

Jhonatan Xavier

Apesar dos danos materiais não houve registro e feridos / Foto: Reprodução/Redes Sociais
Apesar dos danos materiais não houve registro e feridos / Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os fortes ventos que atingiram Naviraí na tarde desta terça-feira (04), arrastaram a estrutura de ferro montada para a comemoração dos 62 anos da cidade. Não houve registro de feridos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento quem os trabalhadores atuavam na montagem da estrutura, quando a cobertura foi levada pelo vendaval. Segundo as informações da prefeitura, equipes trabalham no local para avaliar os prejuízos e garantir a segurança da área.

Também houve registro de uma queda de árvore na Avenida Caarapó, que tombou e ficou escorada sobre a fiação elétrica, interditando o trânsito.

Confira o vídeo:

