Fortes ventos arrancam e arrastam estrutura de palco em Naviraí

Os fortes ventos que atingiram Naviraí na tarde desta terça-feira (04), arrastaram a estrutura de ferro montada para a comemoração dos 62 anos da cidade. Não houve registro de feridos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento quem os trabalhadores atuavam na montagem da estrutura, quando a cobertura foi levada pelo vendaval. Segundo as informações da prefeitura, equipes trabalham no local para avaliar os prejuízos e garantir a segurança da área.