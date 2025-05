Fórum de Gestão em Dourados traz estratégias para atrair talentos

Dourados recebe nesta sexta-feira (16) a primeira edição local do Fórum de Gestão da AMCHAM (Câmara Americana de Comércio), promovido em parceria com o Grupo RCN de Comunicação. A parceria já levou eventos como esse para Campo Grane e chega à segunda maior cidade do estado com o tema “Estratégias para Gestão e Atração de Talentos”. A programação acontece das 8h30 às 11h, na UNIFRON – Faculdade da Fronteira Oeste, reunindo líderes e profissionais interessados em inovação e práticas eficazes na gestão de pessoas.

Entre os palestrantes convidados estão Marina Dobashi, diretora-presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), e Julio Miranda, diretor de Recursos Humanos do Grupo Evo/Jooy. Ambos irão compartilhar experiências e estratégias voltadas à valorização de talentos e ao fortalecimento da cultura organizacional, temas cada vez mais centrais para o sucesso e a sustentabilidade das empresas.

Em entrevista à Rádio Massa FM, Marina Dobashi destacou a importância da qualificação profissional como ferramenta essencial na atração de talentos. “Gestão de pessoas passa, obrigatoriamente, pela capacitação. Um mercado competitivo exige profissionais preparados e instituições que saibam reconhecer e valorizar esse capital humano”, afirmou. Ela também comentou sobre o papel da Funtrab no fomento a políticas públicas voltadas à empregabilidade e ao desenvolvimento do trabalhador sul-mato-grossense.

Marina é médica veterinária, mestre em Agronomia pela Universidade de São Paulo (Esalq), e atua há mais de uma década em cargos de destaque no Governo do Estado. Além da presidência na Funtrab, foi vice-presidente da Iagro e coordenadora de Qualificação Profissional na Semadesc. Sua presença no Fórum reforça a conexão entre gestão pública e iniciativas que promovem a modernização do mercado de trabalho no interior do estado.

Com entrada gratuita e vagas limitadas, o Fórum de Gestão da AMCHAM promete ser um ponto de encontro estratégico para empresários, gestores e estudantes. A realização do evento em Dourados simboliza um novo passo na interiorização de grandes debates corporativos e fortalece o papel da cidade como polo regional de desenvolvimento e inovação.

Confira a entrevista com Marina Dobashi na íntegra: