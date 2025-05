Fórum de Suinocultura acontece nesta terça-feira na EXPOGRO 2025

Uma das atividades mais importantes da cadeia produtiva do agro será nesta terça-feira (13) durante a EXPOAGRO 2025. A Associação Sul-mato-grossense de Suinocultores (ASUMAS) realiza o VI Fórum de Desenvolvimento da Suinocultura de MS, visando consolidar a atuação da entidade e fortalecer parcerias com o setor.

Com a expectativa de reunir cerca de 1.000 participantes entre produtores, técnicos e empresários do setor, o Fórum chega em sua 6ª edição já consolidado como o maior evento de Suinocultura do Centro-Oeste, sendo uma excelente oportunidade para que participantes, palestrantes e expositores, possam ampliar sua rede de contatos e trocar experiências.

Além da exposição de produtos e serviços, a próxima edição do evento trará palestras, mesas redondas e cases de sucesso, em que serão debatidos temas ligados às Novas Tecnologias, Sustentabilidade, Gestão, Lucratividade, Liderança, Políticas Públicas e o Papel da mulher na Suinocultura.

O evento começa às 9 horas da manhã e vai até as 21 horas no Pavilhão Comercial do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, com entrada franca.